France-KLM bude potrebovať dodatočný kapitál vo výške 1 až 2 mld. eur

Paríž 7. januára (TASR) - Francúzsko-holandská letecká skupina Air France-KLM bude musieť v roku 2022 získať dodatočný kapitál vo výške 1 miliardy až 2 miliárd eur, aby prekonala pokles leteckej dopravy spôsobený pandémiou ochorenia COVID-19. Uviedli to vo štvrtok (6. 1.) noviny Les Echos.



Noviny informovali, že to pravdepodobne nebude posledná kapitálová emisia, pretože letecká spoločnosť by potrebovala ďalšie 4 miliardy až 6 miliárd eur, aby sa udržala medzi špičkovými hráčmi v odvetví.



Skupina Air France-KLM od vypuknutia pandémie v marci 2020 dostala od francúzskej a holandskej vlády podporu vo výške viac ako 14 miliárd eur.



Vlani v decembri Air France-KLM splatila 500 miliónov eur z francúzskej štátnej pôžičky a uviedla pritom, že sa možno pokúsi získať aj nový kapitál.