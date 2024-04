Francúzi a Kórejci sa uchádzajú o jadrový tender ČEZ

Praha 30. apríla (TASR) - Francúzska elektrárenská spoločnosť EDF a juhokórejská KHNP predložili konečné ponuky na výstavbu štyroch jadrových reaktorov v Českej republike. Oznámila to v utorok štátna energetická skupina ČEZ. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Praha pôvodne vypísala v roku 2022 tender na jeden nový reaktor. Neskôr ho však rozšírila na celkovo štyri nové bloky - po dva v elektrárňach Temelín a Dukovany.



"Teraz vyhodnotíme ponuky a predložíme správu vláde na definitívne schválenie," povedal člen predstavenstva ČEZ Tomáš Pleskač. Zmluvy by mali byť pripravené na podpis do konca marca budúceho roka, uviedol ČEZ s tým, že prvý reaktor by mal byť spustený v roku 2036. EDF tvrdo lobovala za zmluvy s ČEZ a francúzsky prezident Emmanuel Macron minulý mesiac navštívil Prahu.



Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ EDF Group Luc Rémont uviedol, že reaktory EPR 1200 jeho spoločnosti sú "najlepšou technológiou s najlepšími dlhodobými prínosmi pre český priemysel a ekonomiku".



Spoločnosť EDF však má problémy s dodaním pôvodnej verzie reaktora včas a v pôvodnom rozpočte. Nedávno oznámila napríklad výrazné oneskorenie a dodatočné náklady na dva reaktory EPR pre jadrovú elektráreň Hinkley Point v Británii.



Generálny riaditeľ KHNP Ču Ho-wang preto zdôraznil, že jeho spoločnosť dodá svoje reaktory APR1000 včas a za dohodnutú cenu, pričom poukázal na "úspešné projekty v Kórei a Spojených arabských emirátoch". "Veríme, že KHNP je pre Českú republiku najlepšou možnosťou z hľadiska včasného dokončenia prvého reaktora do roku 2036 a energetickej bezpečnosti," dodal.



ČEZ v súčasnosti prevádzkuje šesť jadrových blokov v dvoch elektrárňach, ktoré sa vlani podieľali približne 40 % na celoštátnej výrobe elektriny.



Česká vláda si kladie za cieľ výrazne zvýšiť výrobu energie a zároveň vyradiť vysokoemisné a zastarané bloky. Praha predtým vylúčila americký gigant Westinghouse z tendra pre nedostatky v jeho ponuke a ruský Rosatom a čínsku CGN z bezpečnostných dôvodov.