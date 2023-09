Francúzi kupujú menej hygienických prostriedkov, keďže ceny stúpajú

Paríž 30. septembra (TASR) - Francúzski spotrebitelia kupujú menej produktov osobnej hygieny aj čistiacich prostriedkov, keďže veľkí výrobcovia ako P&G a Unilever zvyšujú ich ceny. Ukázali to údaje, ktoré zostavila spoločnosť NielsenIQ. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Posun v správaní zákazníkov by mohol spôsobiť nové problémy maloobchodníkom, výrobcom aj politikom.



Podľa údajov NielsenIQ celkové objemy predaja sprchových gélov, produktov na umývanie riadu, pracích prostriedkov či toaletného papiera sa za rok do 17. septembra 2023 znížili. Ceny produktov v každej z týchto kategórií boli zároveň tento mesiac výrazne vyššie oproti rovnakému obdobiu minulého roka.



"Tam, kde existujú dobré alternatívy privátnych značiek, vidíte veľký posun smerom k nim," povedal Anton Delbarre, hlavný ekonóm maloobchodnej skupiny Eurocommerce. "Ukazuje sa tiež, že niektorí ľudia menej jedia, menej sa sprchujú a menej upratujú alebo používajú menej čistiacich a hygienických produktov," dodal.



Francúzska vláda pripravuje nový rozpočet a ceny potravín jej spôsobujú problémy. Snaží sa preto o rokovania medzi výrobcami potravín a supermarketmi o znížení cien.



Výrobcovia potravín ako Nestlé a Pepsico čelia pritom kritike politikov aj supermarketov za to, že "nespolupracujú" pri vyjednávaní cien a zmenšujú veľkosť produktov bez toho, aby okresali aj ich ceny.



Podľa Delbarra z Eurocommerce niektoré zmeny v nákupných zvykoch spotrebiteľov pravdepodobne pretrvajú aj po zmiernení krízy životných nákladov. K zmene správania ich prinútila znížená kúpna sila a tiež fakt, že ich platy zaostávajú za infláciou. Keď sa platy vyrovnajú inflácii, tento efekt sa síce zmierni, ale časť z neho zostane, pretože ľudia si vytvárajú nové návyky.