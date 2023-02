Francúzi znížili vlani spotrebu plynu takmer o desatinu

Paríž 10. februára (TASR) - Francúzsko znížilo v minulom roku spotrebu plynu takmer o 10 %. Prispelo k tomu teplejšie počasie, vyššie ceny a úsilie ušetriť energie v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na údaje francúzskeho prevádzkovateľa siete plynovodov GRTgaz.



Podľa spoločnosti GRTgaz dosiahla vlani spotreba plynu v krajine 430 terawatthodín (TWh). To je o 9,3 % menej než v roku 2021. Zvýšila sa však spotreba plynu zo strany plynových elektrární. Tie zvýšili odber o 54,4 % na rekordných 61 TWh, keď elektrárne tohto typu museli kompenzovať výpadky na strane jadrových elektrární.



Ako dodala GRTgaz, spotreba plynu zo strany priemyslu klesla vlani celkovo o 11,5 %. Niektoré energeticky náročné sektory ako oceliarsky či rafinérsky znížili spotrebu až o 19 %.



S cieľom kompenzovať prudký pokles dodávok plynu do Európy z Ruska, ktoré sa od leta prakticky zastavili, Francúzsko v minulom roku výrazne zvýšilo dovoz skvapalneného zemného plynu (LNG). Dovoz tejto komodity vzrástol v roku 2022 viac než dvojnásobne na 370 TWh. Z toho zhruba 158 TWh Francúzsko následne vyviezlo do Švajčiarska, Talianska, Belgicka a Nemecka.