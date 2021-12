Francúzska banka BNP Paribas predáva svoju americkú divíziu

Paríž 20. decembra (TASR) - Francúzska banka BNP Paribas sa dohodla na predaji svojej divízie retailového a firemného bankovníctva v Spojených štátoch s kanadskou investičnou bankou BMO Financial Group za viac než 16 miliárd USD. Banky to uviedli v pondelok v spoločnom vyhlásení.



Ako uviedla agentúra DPA, banka BNP Paribas realizuje svoje retailové a firemné bankovníctvo v USA prostredníctvom Bank of the West. Tá bola založená v roku 1874, pričom francúzska banka ju kúpila v roku 1979. Divíziu, ktorá je najväčšou v BNP Paribas mimo Európy, kupuje BMO Financial Group za 16,3 miliardy USD (14,39 miliardy eur) v hotovosti.



BNP Paribas má problémy konkurovať silnejším hráčom na americkom retailovom trhu a predaj Bank of the West jej umožní získať dostatok financií na ďalšie spätné odkúpenie akcií. Na druhej strane, BMO prevzatím Bank of the West svoju pozíciu v USA ešte posilní.



BMO Financial Group už informovala, že v rámci prevzatia nemá v pláne uzatvorenie vyše 500 pobočiek Bank of the West. Meniť by sa nemal ani počet zamestnancov, ktorí sú v priamom styku so zákazníkmi. Dokončenie transakcie, ktorú schválili predstavenstvá obidvoch bánk, sa očakáva v priebehu budúceho roka, pričom aj v tomto prípade bude potrebný súhlas regulačných úradov.



(1 EUR = 1,1330 USD)