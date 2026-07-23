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Francúzska banka BNP Paribas zvýšila v 2. kvartáli zisk o vyše 33 %
Prevádzkový zisk sa zvýšil o takmer 16 %. Dosiahol 5,06 miliardy eur, zatiaľ čo v 2. kvartáli minulého roka predstavoval približne 4,37 miliardy eur.
Autor TASR
Paríž 23. júla (TASR) - Francúzska banka BNP Paribas zvýšila čistý zisk v 2. štvrťroku o viac než 33 %. Prispelo k tomu zotavenie v oblasti retailového bankovníctva a rekordné príjmy z obchodovania s akciami. Informovala o tom agentúra Reuters.
Čistý zisk najväčšej banky v eurozóne z pohľadu objemu aktív dosiahol v období od apríla do konca júna 4,35 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to znamená rast o 33,4 %. Banka tak prekonala aj očakávania analytikov, ktorí počítali s rastom zisku na 4,21 miliardy eur.
Prevádzkový zisk sa zvýšil o takmer 16 %. Dosiahol 5,06 miliardy eur, zatiaľ čo v 2. kvartáli minulého roka predstavoval približne 4,37 miliardy eur.
Tržby BNP Paribas zaznamenali 14,1 miliardy eur a oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa zvýšili o 12 %. Aj v tomto prípade francúzska banka prekonala očakávania analytikov.
Čistý zisk najväčšej banky v eurozóne z pohľadu objemu aktív dosiahol v období od apríla do konca júna 4,35 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to znamená rast o 33,4 %. Banka tak prekonala aj očakávania analytikov, ktorí počítali s rastom zisku na 4,21 miliardy eur.
Prevádzkový zisk sa zvýšil o takmer 16 %. Dosiahol 5,06 miliardy eur, zatiaľ čo v 2. kvartáli minulého roka predstavoval približne 4,37 miliardy eur.
Tržby BNP Paribas zaznamenali 14,1 miliardy eur a oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa zvýšili o 12 %. Aj v tomto prípade francúzska banka prekonala očakávania analytikov.