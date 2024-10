Francúzska banka CCF plánuje zrušiť vyše tisícky miest

Paríž 3. októbra (TASR) - Francúzska banka Crédit Commercial de France (CCF), ktorú kontroluje investičná spoločnosť Cerberus Capital Management, plánuje zrušiť viac než 1000 pracovných miest. To predstavuje približne tretinu jej pracovnej sily. Uviedli to vo štvrtok pre agentúru Reuters tri zdroje zo zamestnaneckej rady.



V stredu (2. 10.) vedenie CCF prezentovalo prvú verziu plánu redukcie nákladov. Ten počíta so zatvorením 90 až 110 pobočiek a zrušením od 1000 do 1200 pracovných miest, uviedol jeden zo zdrojov, ktorý sa na stretnutí zúčastnil. Plán predstavuje zatvorenie takmer polovice pobočiek CCF a prepustenie približne tretiny zamestnancov, dodal ďalší zo zdrojov. Na začiatku roka mala banka 244 pobočiek a zamestnávala zhruba 3500 ľudí.



CCF je dcérskou spoločnosťou My Money Group, ktorú vlastní investičná firma Cerberus. My Money Group dokončila prevzatie francúzskej banky od britskej HSBC začiatkom tohto roka.