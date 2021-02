Francúzsko naďalej počíta s rastom svojej ekonomiky o 5 percent

Paríž 9. februára (TASR) - Napriek neistote v dôsledku pandémie nového koronavírusu francúzska ekonomika aj naďalej smeruje k oživeniu v tomto roku a centrálna banka odhaduje, že vzrastie o 5 %. Vyhlásil to v utorok guvernér centrálnej banky Francois Villeroy de Galhau v rozhovore pre skupinu regionálnych novín Ebra. Zopakoval tak svoju decembrovú prognózu.



Druhá najväčšia ekonomika eurozóny zaznamenala v minulom roku najhlbšiu povojnovú recesiu. Hrubý domáci produkt (HDP) Francúzska sa znížil o 8,3 % v dôsledku pandémie a opatrení na jej zastavenie vrátane dvoch celoštátnych blokád.



„Môžem potvrdiť našu predpoveď hospodárskeho rastu za celý rok 2021 o 5 %. Je robustná a pomerne opatrná, odráža, samozrejme, veľkú neistotu v zdravotnej oblasti,“ uviedol guvernér.



Francúzsky minister financií Bruno Le Maire zostavil rozpočet na rok 2021 na základe prognózy, ktorá počíta s expanziou ekonomiky o 6 % v tomto roku. V ostatných týždňoch však naznačil, že by to mohlo byť príliš optimistické.



Centrálna banka v utorok odhadla, že výkon ekonomiky bude v tomto mesiaci pravdepodobne o 5 % nižší ako pred krízou. Tento odhad sa nezmenil oproti predchádzajúcim dvom mesiacom.



No zároveň firmy, ktoré sa zúčastňujú na mesačných prieskumoch centrálnej banky o podnikateľskej klíme, majú stabilné očakávania, pokiaľ ide o aktivitu v podnikaní, aj napriek vysokej neistote v dôsledku zdravotnej situácie, skonštatovala banka v mesačnej správe.



Francúzska vláda nateraz odložila zavedenie novej, tretej celonárodnej blokády, aj keď nevylúčila takéto kroky, ak bude hroziť, že sa nákaza vymkne spod kontroly.



Vláda minulý mesiac sprísnila obmedzenia a posunula zákaz vychádzania z 20. na 18. hodinu a nariadila zatvorenie veľkých nákupných centier, ako aj sektorov pohostinstva a zábavy, ktoré už boli celé mesiace zatvorené.



Vzhľadom na tieto obmedzenia prieskum centrálnej banky znova ukázal, že pandémia zasiahla sektor služieb oveľa tvrdšie ako priemysel, kde výrobná kapacita v januári dosiahla 74 % v porovnaní s predkrízovým priemerom 79 %.