Vo Francúzsku pravdepodobne príde tento rok o prácu takmer milión ľudí

Paríž 9. júna (TASR) - Francúzskej ekonomike bude trvať dva roky, než sa zotaví z najhoršej povojnovej recesie, ktorú spôsobila pandémia nového koronavírusu. Uviedla to v utorok v novom odhade vývoja ekonomiky francúzska centrálna banka.



Podľa novej prognózy centrálnej banky by ekonomika mala tento rok klesnúť o 10,3 %. V nasledujúcom roku očakáva rast o 6,9 % a v roku 2022 o 3,9 %. O prácu tento rok pravdepodobne príde takmer milión ľudí a miera nezamestnanosti môže v 1. polroku 2021 dosiahnuť nový rekord 11,8 %.



Odhad centrálnej banky je o niečo optimistickejší než prognóza, ktorú zverejnil minulý týždeň francúzsky minister financií Bruno Le Maire. Ako povedal, ekonomika by mala tento rok klesnúť o 11 %, čo je výrazne horšia prognóza, než predchádzajúci odhad ministerstva na úrovni 8 %.



Centrálna banka však v rámci svojej prognózy upozornila, že vývoj môže byť lepší, ak by sa vírus podarilo rýchlo dostať pod kontrolu. Naopak, v prípade druhej vlny by mohla ekonomika v tomto roku klesnúť až o 16 %. V budúcom roku potom banka počíta s rastom ekonomiky o 6 % a v roku 2022 o 4 %. Prognóza zároveň neberie do úvahy prípadný vplyv plánu na zotavenie hospodárstva, ktorý chce francúzska vláda zverejniť v najbližších mesiacoch.