Francúzska centrálna banka očakáva spomalenie ekonomiky v roku 2023

Paríž 18. decembra (AFP) – Rast francúzskej ekonomiky sa v roku 2023 značne spomalí v dôsledku energetickej krízy a inflácie, kým v rokoch 2024 a 2025 znova naberie tempo. Uviedla to v sobotu (17. 12.) vo svojej najnovšej prognóze francúzska centrálna banka (Banque de France, BdF). TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Podľa "najpravdepodobnejšieho" makroekonomického scenára BdF na najbližšie tri roky sa rast hrubého domáceho produktu (HDP) Francúzska spomalí z očakávaných 2,6 % v roku 2022 na 0,3 % v roku 2023.



Po spomalení rastu bude v roku 2024 nasledovať oživenie, pričom HDP druhej najväčšej ekonomiky eurozóny stúpne o 1,2 %. To bude horší výsledok než predtým predpokladaných 1,8 %, "pretože zima 2023/24 môže byť stále trochu komplikovaná v dôsledku energetickej krízy," uviedla banka.



Oživenie bude pokračovať v roku 2025, keď nárast HDP dosiahne podľa očakávaní 1,8 %.



Banka ale upozornila, že tieto prognózy zostávajú veľmi neisté. Dôvodom sú extrémne nestabilné ceny energií, geopolitické napätie, najmä vojna na Ukrajine, a neistota, pokiaľ ide o vývoj ochorenia COVID-19 v Číne.



Prognóza centrálnej banky je menej optimistická ako odhad vlády, ktorá predpovedá Francúzsku hospodársky rast o 2,7 % v roku 2022 a o 1 % v roku 2023.



"Nemôžeme vylúčiť recesiu, ale ak k nej dôjde, bude obmedzená a krátkodobá," uviedla banka.



Očakáva sa, že ceny ropy a plynu klesnú z vrcholov zaznamenaných v tomto roku, ale zostanú vysoké a budú naďalej podporovať infláciu, rovnako ako ceny potravín.



Miera inflácie vo Francúzsku sa do konca roka 2022 zvýši na 7,3 %. A aj v 1. polroku 2023 bude naďalej vysoká, následne klesne na 4 % do konca roku 2023 a na 2 % na konci roku 2024, uviedla BdF.