Francúzska centrálna banka očakáva v 1. kvartáli mierny rast ekonomiky

Paríž 9. februára (TASR) - Francúzska ekonomika by mala ukončiť šesťmesačnú fázu stagnácie a v prvom štvrťroku tohto roka zaznamenať mierny rast. Uviedla to koncom tohto týždňa francúzska centrálna banka. Informovala o tom agentúra Reuters.



Francúzska centrálna banka v pravidelnej mesačnej správe odhaduje, že v 1. štvrťroku by hrubý domáci produkt (HDP) Francúzska mohol vzrásť o 0,1 až 0,2 %. "Pokles v stavebníctve a energetickom sektore kompenzuje rast pridanej hodnoty v oblasti priemyslu," uviedla banka.



Januárové rozsiahle protesty farmárov po celom Francúzsku mali negatívny vplyv na dopravu aj automobilový priemysel a v menšej miere na reštauračný sektor, dodala banka v správe. "Nemyslíme si však, že táto kríza by mohla výraznejšie ovplyvniť rast ekonomiky, kvartálny aj za celý rok," povedal guvernér centrálnej banky Francois Villeroy de Galhau pre denník Ouest-France.



Zároveň dodal, že za celý rok 2024 počíta centrálna banka s rastom okolo 0,9 %. "Situácia sa však líši od sektora k sektoru. Služby sú celkovo odolnejšie než oblasť výroby," uviedol Villeroy de Galhau.