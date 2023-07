Francúzska centrálna banka počíta s rastom ekonomiky v 2. kvartáli

Paríž 12. júla (TASR) - Francúzska ekonomika zotrváva v kurze, ktorý by jej mal zabezpečiť v 2. štvrťroku mierny rast. Uviedla to tento týždeň francúzska centrálna banka, ktorá v súvislosti s vývojom hospodárstva potvrdila svoju pôvodnú prognózu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Centrálna banka v pravidelnej mesačnej správe uviedla, že za 2. kvartál počíta s rastom francúzskej ekonomiky o 0,1 %. Potvrdila tak svoj predchádzajúci odhad z 8. júna. Na porovnanie, v prvých troch mesiacoch tohto roka vzrástol francúzsky hrubý domáci produkt (HDP) medzikvartálne o 0,2 % po predchádzajúcej stagnácii.



V mesačnom prieskume na vzorke 8500 firiem centrálna banka dodala, že priemyselné podniky zaznamenali v júni mierne zvýšenie aktivity, ktorá by sa v tomto mesiaci mala stabilizovať. Pozitívne výsledky evidovali najmä automobilky a firmy v oblasti elektroniky a aeronautiky, ktoré uviedli, že predchádzajúce problémy v dodávateľskom reťazci sa zmiernili. Výraznejší rast aktivity zaznamenali aj firmy v oblasti služieb, pričom ďalšie zlepšenie očakávajú v júli. V júni sa zlepšila situácia aj v stavebníctve, tento sektor však odhaduje, že v júli opäť zaznamená pokles.