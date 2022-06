Francúzska centrálna banka zhoršila odhad vývoja ekonomiky aj inflácie

Paríž 22. júna (TASR) - Francúzska ekonomika bude rásť tento rok pomalšie, než sa čakalo, naopak, spotrebiteľské ceny zaznamenajú výraznejší než očakávaný rast. Uviedla to v najnovšej kvartálnej prognóze vývoja ekonomiky francúzska centrálna banka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Banka odhaduje, že hrubý domáci produkt (HDP) Francúzska vzrastie tento rok o 2,3 %. V predchádzajúcej prognóze z marca počítala banka v roku 2022 ešte s rastom na úrovni 3,4 %.



Zároveň zhoršila vyhliadky aj na budúci rok, naopak, v roku 2024 by sa ekonomika mala vyvíjať lepšie, než uvádzal marcový odhad. Podľa centrálnej banky sa rast ekonomiky v budúcom roku spomalí na 1,2 %, zatiaľ čo pred tromi mesiacmi stanovila rast v roku 2023 na úrovni 2 %. V roku 2024 však už počíta so zrýchlením rastu na 1,7 %, pričom v marci očakávala, že HDP vzrastie o 1,4 %.



Ako dôvod zhoršenia prognózy banka uviedla prudký rast cien energií a vojnu na Ukrajine. Odhaduje, že dôsledky vojnového konfliktu skrešú z HDP Francúzska v rokoch 2022 - 2024 zhruba dva percentuálne body.



Vývoj ekonomiky bude podľa centrálnej banky v porovnaní s najnovšou prognózou ešte horší, ak Európa uvalí embargo na ruský plyn. V takom prípade by rast hospodárstva mal tento rok dosiahnuť iba 1,5 %. V budúcom roku potom očakáva pokles HDP o 1,3 % a k rastu by sa ekonomika mala vrátiť v roku 2024, pričom centrálna banka odhaduje, že rast dosiahne 1,3 %. Tento scenár však guvernér centrálnej banky Francois Villeroy de Galhau považuje za "menej pravdepodobný".



Prognózu banka menila aj v oblasti inflácie. Aj keď nie je taká vysoká ako v mnohých krajinách eurozóny, podľa francúzskej centrálnej banky je stále na vysokej úrovni, pričom začiatok jej zmierňovania očakáva až na začiatku budúceho roka.



V marci odhadovala banka mieru inflácie tento rok na úrovni 3,7 %, teraz predpokladá, že dosiahne v priemere 5,6 %. V budúcom roku by sa mala spomaliť na 3,4 % a v roku 2024 tesne pod 2 %. Pred tromi mesiacmi pritom na budúci rok počítala banka s infláciou iba na úrovni 1,9 % a v roku 2024 na úrovni 1,7 %.