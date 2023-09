Francúzska centrálna banka zhoršila odhad ekonomiky na budúce dva roky

Paríž 19. septembra (TASR) - Ekonomika Francúzska bude v nasledujúcich dvoch rokoch rásť slabším tempom, než naznačoval pôvodný odhad. Uviedla to francúzska centrálna banka, ktorá poukázala na ekonomické problémy kľúčových obchodných partnerov. Na druhej strane, prognózu na tento rok zlepšila po tom, ako Francúzsko zaznamenalo nečakane dobré výsledky v 2. štvrťroku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Druhá najväčšia ekonomika eurozóny by mala tento rok vzrásť o 0,9 %, uviedla Banque de France (BdF) v najnovšom kvartálnom výhľade. V júni počítala s rastom na úrovni 0,7 %. K zlepšeniu prognózy prispel 2. kvartál, v ktorom francúzska ekonomika zrýchlila rast na 0,5 % z 0,1 % v 1. štvrťroku.



Aj na budúci rok by podľa BdF mala ekonomika rásť o 0,9 %. V tomto prípade to však znamená horší odhad než v júni, v ktorom centrálna banka počítala so zrýchlením rastu na 1 %. V roku 2025 sa rast ekonomiky zrýchli opäť, odhaduje Banque de France, avšak iba na 1,3 %. V júni predpokladala rast v danom roku na úrovni 1,5 %.



Banka dodala, že spotrebiteľské výdavky by sa v nasledujúcich rokoch mali zvyšovať, keďže inflácia sa postupne zmierňuje. Francúzsku ekonomiku však bude ovplyvňovať nepriaznivá situácia v Nemecku, ktoré je kľúčovým obchodným partnerom Francúzska, ako aj slabý rast v Číne.



Čo sa týka inflácie, centrálna banka odhaduje, že tento rok dosiahne v priemere 5,8 %. V budúcom roku by sa miera inflácie mala zmierniť na 2,6 % a v roku 2025 na 1,8 %, čím by sa dostala pod inflačný cieľ Európskej centrálnej banky (ECB), stanovený na 2 %.



V prípade nezamestnanosti BdF očakáva v tomto roku dobré čísla, situácia sa však od budúceho roka bude postupne zhoršovať a viac pracovných miest sa zruší, než vytvorí. Centrálna banka predpokladá, že v roku 2024 vzrastie nezamestnanosť z tohtoročnej očakávanej úrovne 7,2 % na 7,5 % a v roku 2025 sa posunie na 7,8 %.