< sekcia Ekonomika
Francúzska centrálna banka zlepšila odhad rastu ekonomiky
Centrálna banka odhaduje, že tento rok zaznamená hrubý domáci produkt (HDP) Francúzska rast o 0,9 %.
Autor TASR
Paríž 19. decembra (TASR) - Francúzska centrálna banka zlepšia prognózu vývoja ekonomiky v tomto aj budúcom roku po tom, ako druhá najväčšia ekonomika eurozóny vykázala väčšiu odolnosť voči politickým turbulenciám a fiškálnej neistote, než sa čakalo. Informovala o tom agentúra Reuters.
Centrálna banka odhaduje, že tento rok zaznamená hrubý domáci produkt (HDP) Francúzska rast o 0,9 %. V predchádzajúcej prognóze zo septembra uvádzala rast na úrovni 0,7 %. K zmene prognózy prispel lepší než pôvodne očakávaný 2. polrok.
S vyšším než pred tromi mesiacmi predpokladaným rastom počíta Banque de France aj na budúci rok. Pôvodne odhadovala, že rast dosiahne 0,9 %, teraz prognózuje, že ekonomika vzrastie o 1 %.
Rovnaké tempo rastu na úrovni 1 % stanovila francúzska centrálna banka aj v roku 2027, aj keď v tomto prípade to predstavuje mierne zhoršenie prognózy. V septembrovom odhade očakávala v roku 2027 rast na úrovni 1,1 %. Takéto tempo rastu (1,1 %) však stanovila na rok 2028, na ktorý zverejnila odhad vývoja hospodárstva prvýkrát.
Centrálna banka počíta na budúci rok so zotavením výdavkov domácností, napriek slabšiemu trhu práce. Podporiť by ich mal rast reálnych miezd. Okrem toho očakáva zvýšenie firemných investícií, a to ako v roku 2026, tak aj v roku 2027. Podmienkou však je, že politická a fiškálna neistota sa pred prezidentskými voľbami v roku 2027 neprehĺbi.
Čo sa týka inflácie, francúzska centrálna banka odhaduje, že v porovnaní s týmto rokom bude v tých nasledujúcich trochu vyššia, nedosiahne však inflačný cieľ na úrovni 2 %. Po tohtoročnej inflácii, ktorú odhaduje na úrovni 0,9 %, by v rokoch 2026 a 2027 mala dosiahnuť 1,3 % a v roku 2028 by sa mala zrýchliť na 1,8 %.
