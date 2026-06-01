Francúzska centrálna banka zníži prognózu rastu
Autor TASR
Paríž 1. júna (TASR) - Francúzska centrálna banka v najbližších týždňoch zníži svoje prognózy hospodárskeho rastu po tom, ako hrubý domáci produkt (HDP) v prvých troch mesiacoch tohto roka klesol, uviedol v pondelok guvernér banky Francois Villeroy de Galhau. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Existuje niekoľko scenárov, ale prognózy rastu na rok 2026 budú vzhľadom na nepríjemné prekvapenie v prvom štvrťroku revidované smerom nadol oproti číslam, ktoré sme uviedli v marci,“ povedal de Galhau v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Radio Classique. Prognózy by mali zostať vo väčšine scenárov pozitívne, dodal guvernér s tým, že hovoriť o potenciálnej recesii by bolo zatiaľ predčasné. Zároveň však upozornil na neistoty súvisiace s trvaním konfliktu na Blízkom východe a vývojom cien ropy.
Francúzska ekonomika v 1. štvrťroku tohto roka klesla, prvýkrát za takmer šesť rokov. Spresnené údaje, ktoré zverejnil v piatok (29. 5.) francúzsky štatistický úrad INSEE, boli horšie než predbežný odhad, ktorý poukazoval na stagnáciu. HDP Francúzska klesol za prvé tri mesiace tohto roka medzikvartálne o 0,1 %. V poslednom štvrťroku minulého roka vykázal rast o 0,2 %. Pre Francúzsko to znamená prvý medzikvartálny pokles od 2. štvrťroka 2020.
