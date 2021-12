Francúzska centrálna banka zvýšila odhad rastu ekonomiky v tomto roku

Paríž 8. decembra (TASR) - Francúzska centrálna banka opäť zvýšila svoju prognózu rastu druhej najväčšej ekonomiky eurozóny, keďže sa zdá, že objavenie sa variantu omikron nového koronavírusu neovplyvní jej tohoročný výhľad. Vyhlásil to v stredu šéf centrálnej banky Francois Villeroy de Galhau.



Najnovšie tak banka predpovedá, že sa hrubý domáci produkt (HDP) Francúzska v tomto roku zvýši o 6,7 % namiesto o 6,3 % v septembrovej prognóze, ktorú revidovala nahor z 5,8 % v júni.



"Francúzsky (hospodársky) rast zostáva robustný. Šéfovia spoločností sú o niečo opatrnejší, pokiaľ ide o budúcnosť, ale od minulého septembra sme dohnali predkrízové úrovne a teraz sme nad nimi," povedal Villeroy pre rádio RTL, čím poskytol prvý náhľad do revidovanej prognózy, ktorú banka zverejní 20. decembra.



"Dovoľte mi, aby som vám dnes ráno povedal celkom pôsobivé číslo - celý súbor našich predpovedí zverejníme 20. decembra - rast francúzskej ekonomiky v roku 2021 bude podľa našich predpovedí predstavovať 6,7 %," povedal Villeroy.



"Toto číslo je oveľa vyššie, ako sa očakávalo počas prvej polovice roka, a najvyššie tempo rastu za viac ako 50 rokov," dodal.



Druhá najväčšia ekonomika eurozóny v ostatných mesiacoch prekonala väčšinu očakávaní po tom, čo sa v 2. štvrťroku zrýchlila očkovacia kampaň v krajine a zmiernili sa obmedzenia na zastavenie šírenia nového koronavírusu, čo umožnilo väčšine firiem vrátiť sa k práci.



Ale rovnako ako mnoho iných európskych krajín, aj Francúzsko bojuje s obnoveným šírenia nákazy, ktoré poháňa variant delta a pripravuje sa na obmedzenia spojené s variantom omikron.



Premiér Jean Castex v pondelok (6. 12.) povedal, že nočné kluby budú pred Vianocami zatvorené a sprísnia sa opatrenia sociálneho dištancu, no vylúčil ďalšie nové obmedzenia, pretože takmer 90 % oprávnených ľudí bolo zaočkovaných.



Villeroy, ktorý je tiež členom Rady guvernérov ECB, povedal, že francúzska ekonomika v súčasnosti čelí dvom hlavným rizikám - nedostatku pracovnej sily a nedostatku ponuky.



Dodal, že súčasná vysoká miera inflácie vo Francúzsku by sa mala v budúcom roku zmierniť, pričom na konci roka 2022 bude pravdepodobne pod hranicou 2 %.