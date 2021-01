Francúzska ekonomika by mala tento rok vzrásť o 5,5 %

Paríž/Washington 19. januára (TASR) - Francúzska ekonomika by v tomto roku mala vzrásť o 5,5 % po predpokladanom poklese v minulom roku o 9 %. Uviedol to v utorok Medzinárodný menový fond (MMF), ktorý zverejnil správu na základe konzultácií podľa článku IV.



Fond uviedol, že v strednodobom horizonte očakáva výkon ekonomiky pod úrovňou spred nástupu koronakrízy. Ako dodal, riziko pre vyhliadky hospodárstva je stále vysoké, pričom v najväčšej miere ho ovplyvňuje vývoj pandémie nového koronavírusu.



MMF okrem toho predpokladá rast miery nezamestnanosti, ktorá by mala prekonať hranicu 10 %. Ako fond uviedol, nezamestnanosť sa pravdepodobne zvýši na 10,4 % oproti 8,7-percentnej úrovni v minulom roku.



Vzrásť by mal aj štátny dlh. Fond odhaduje, že v roku 2021 dosiahne dlh Francúzska 117,6 % hrubého domáceho produktu (HDP) oproti 115,3 % HDP v minulom roku.



Naopak, rozpočtový deficit by mal klesnúť pod 10-percentnú hranicu. V porovnaní s predpokladaným schodkom v minulom roku na úrovni 10,6 % HDP, tento rok MMF počíta s jeho poklesom na 7,7 % HDP.