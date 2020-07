Francúzska ekonomika by mala v druhej polovici roka ísť prudko hore

Paríž 8. júla (TASR) – Francúzska ekonomika by sa mala v druhej polovici roka 2020 odraziť prudko nahor po strmom poklese v prvej polovici roka v dôsledku blokád spojených s pandémiou nového koronavírusu. Uviedol to v stredu štatistický úrad INSEE.



Podľa INSEE sa výkon druhej najväčšej ekonomiky eurozóny v 2. štvrťroku pravdepodobne znížil o 17 % v porovnaní s predchádzajúcimi tromi mesiacmi. To je rovnaký odhad, ako úrad zverejnil v júni. Na ilustráciu, v prvých troch mesiacoch roka klesla francúzska ekonomika o 5,3 %.



INSEE odhaduje tiež, že v 3. štvrťroku by hospodárstvo malo ožiť vďaka uvoľneniu blokád a vzrásť až o 19 % a následne sa vo 4. štvrťroku tempo jeho rastu spomalí na 3 %.



Vláda vo Francúzsku zaviedla v polovici marca jedny z najprísnejších blokád v Európe, aby zabránila šíreniu nového koronavírusu a s uvoľňovaním obmedzení začala 11. mája.