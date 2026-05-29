Francúzska ekonomika klesla prvýkrát za takmer šesť rokov
Hrubý domáci produkt (HDP) Francúzska klesol za prvé tri mesiace tohto roka medzikvartálne o 0,1 %. V poslednom štvrťroku minulého roka vykázal rast o 0,2 %.
Autor TASR
Paríž 29. mája (TASR) - Francúzska ekonomika v 1. štvrťroku tohto roka klesla, prvýkrát za takmer šesť rokov. Uviedol to v piatok francúzsky štatistický úrad INSEE, ktorý zverejnil spresnené údaje. Tie sú tak horšie než predbežný odhad, ktorý poukazoval na stagnáciu ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a portálu tradingeconomics.
Hrubý domáci produkt (HDP) Francúzska klesol za prvé tri mesiace tohto roka medzikvartálne o 0,1 %. V poslednom štvrťroku minulého roka vykázal rast o 0,2 %. Pre Francúzsko to znamená prvý medzikvartálny pokles od 2. štvrťroka 2020.
Za nepriaznivými údajmi sú najmä spotrebiteľské výdavky. Tie boli v 1. štvrťroku nižšie, než z akých vychádzal predbežný odhad. Týka sa to najmä výdavkov na pohonné látky potom, ako v dôsledku rozpútania vojny USA a Izraela proti Iránu 28. februára ceny ropy zaznamenali prudký rast, uviedol INSEE. Výdavky domácností klesli v 1. štvrťroku oproti 4. kvartálu minulého roka o 0,2 %, zatiaľ čo v poslednom štvrťroku 2025 medzikvartálne o 0,3 % vzrástli.
Na vývoj ekonomiky okrem toho nepriaznivo pôsobil aj zahraničný obchod. Klesol dovoz aj vývoz, v prípade vývozu bol však pokles omnoho výraznejší. Dovoz zaznamenal pokles o 0,9 %, export až o 3,5 %. Dovoz tak zmiernil tempo poklesu zo 4. štvrťroka minulého roka, vývoz však v poslednom kvartáli 2025 rástol. Okrem toho pokles zaznamenala tvorba hrubého fixného kapitálu (-0,6 %), za čím sú najmä nižšie investície v stavebníctve.
V medziročnom porovnaní vykázala francúzska ekonomika v 1. kvartáli rast, avšak slabší než vo 4. štvrťroku 2025. Vtedy vzrástla o 1,3 %, zatiaľ čo v prvých troch mesiacoch tohto roka o 0,9 %. Aj v tomto prípade sú údaje horšie, než uvádzal predbežný odhad z konca apríla. Ten stanovil medziročné spomalenie rastu francúzskej ekonomiky na 1,1 %.
Najnovšie údaje štatistikov ešte viac zvyšujú tlak na vládu, ktorá sa usiluje zredukovať výdavky o miliardy eur s cieľom znížiť rozpočtový deficit. Ten dosiahol vlani 5,1 % HDP, čo je výrazne nad trojpercentným limitom eurozóny.
