Francúzska ekonomika klesla vo 4. kvartáli pravdepodobne o 4 percentá

Paríž 13. januára (TASR) - Francúzska ekonomika zaznamenala v poslednom kvartáli minulého roka pokles, napriek decembrovému zmierneniu karanténnych opatrení prijatých na obmedzenie šírenia nového koronavírusu. Uviedla to v stredu v najnovšom odhade francúzska centrálna banka.



Podľa odhadov banky klesol hrubý domáci produkt (HDP) Francúzska vo 4. štvrťroku medzikvartálne o 4 % a v dôsledku vývoja v 1. a 2. štvrťroku by mal pokles za celý minulý rok dosiahnuť 9 %. Banka tak potvrdila svoj pôvodný odhad. Za 3. kvartál, ktorý nasledoval po uvoľnení karanténnych opatrení prijatých na jar, sa HDP Francúzska medzikvartálne zvýšil o 18,7 %.



Francúzska centrálna banka zároveň dodala, že ekonomika v súčasnosti stráca oproti obdobiu spred krízy približne 7 %. To znamená určité zlepšenie, keďže v decembri odhadovala pokles na 8 % a v novembri na 11 %.