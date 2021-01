Francúzska ekonomika klesla vo 4. štvrťroku menej, ako sa čakalo

Paríž 29. januára (TASR) - Francúzska ekonomika vo 4. štvrťroku klesla menej, ako sa očakávalo. Vplyv nových blokád a obmedzení na zastavenie pandémie ochorenia COVID-19 bol totiž na konci roka menší, ako pri prvej blokáde v období marec-máj. Ukázali to v piatok predbežné údaje štatistického úradu INSEE.



Hrubý domáci produkt (HDP) druhej najväčšej ekonomiky eurozóny sa v posledných troch mesiacoch 2020 znížil o 1,3 % po náraste o 18,5 % v 3. štvrťroku. Ekonómovia pritom predpovedali Francúzsku medzikvartálny pokles HDP o 4 %.



Štatistiky ukázali tiež, že výdavky domácností vo 4. štvrťroku výrazne klesli, o 5,4 %, zatiaľ čo spotreba vlády sa znížila len mierne, o 0,4 %.



Tvorba hrubého fixného kapitálu medzitým stúpla o 2,4 %, export sa zvýšil o 4,8 % a dovoz o 1,3 %.



Zahraničný obchod mal celkovo pozitívny príspevok k rastu HDP na úrovni +0,9 bodu, po príspevku +0,8 bodu v 3. štvrťroku. Aj zmeny v zásobách prispeli pozitívne +0,4 bodu oproti negatívnemu príspevku -1,7 bodu v predchádzajúcom štvrťrokom.



V medziročnom porovnaní HDP Francúzska vo 4. štvrťroku klesol o 5 %. A za celý rok 2020 sa prudko znížil, až o 8,3 %, po náraste o 1,5 % v roku 2019.



Medzinárodný menový fond predpovedal Francúzsku, že jeho ekonomika vzrastie v roku 2021 o 5,5 % a v roku 2022 o 4,1 %.



INSEE v separátnej správe uviedol, že výdavky domácností v decembri prudko vrástli, a to o 23 % oproti novembru, keď medzimesačne klesli o 18 % po zavedení nových blokád. Tempo ich rastu prekonalo aj odhady analytikov, ktorí počítali so zvýšením výdavkov v decembri o 19 %.



Výdavky domácností na priemyselné výrobky pritom stúpli o 9,8 % a na potraviny o 0,7 %, zatiaľ čo v prípade energií sa znížili o 5,1 %.