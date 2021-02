Francúzska ekonomika vo 4. štvrťroku klesla

Paríž 26. februára (TASR) - Francúzska ekonomika klesla vo 4. štvrťroku 2020 viac, ako naznačili predbežné výsledky z konca januára. Ukázali to v piatok revidované údaje štatistického úradu INSEE.



Podľa spresnených údajov sa hrubý domáci produkt (HDP) druhej najväčšej ekonomiky eurozóny v dôsledku druhej celonárodnej blokády a zákazu vychádzania v období október-december 2020 znížil medzikvartálne o 1,4 %. To je väčší pokles ako o 1,3 % pri predbežnom odhade. A ostro kontrastuje s 18,5-percentným nárastom HDP v predchádzajúcom štvrťroku (júl-september), keď sa zmiernili blokády aj zákaz vychádzania.



Štatistiky ukázali tiež, že spotreba domácností sa vo 4. štvrťroku znížila o 5,4 % a verejné výdavky o 0,3 %, zatiaľ čo fixné investície vzrástli o 1,1 %. Čistý zahraničný obchod a zmeny stavu zásob tiež pozitívne prispeli k rastu HDP.



V medziročnom porovnaní francúzska ekonomika za tri mesiace do konca decembra 2020 klesla o 4,9 %. A za celý rok 2020 sa HDP prepadol o bezprecedentných 8,2 % po náraste o 1,5 % v roku 2019.