Francúzska ekonomika klesne v 2. kvartáli pravdepodobne až o 20 %

Paríž 27. mája (TASR) - Ekonomika Francúzska klesne v 2. kvartáli oproti predchádzajúcemu štvrťroku pravdepodobne až o pätinu. Uviedol to v stredu francúzsky štatistický úrad INSEE. Ak sa odhad úradu vyplní, bude to mimoriadne zrýchlenie poklesu hospodárstva v porovnaní s vývojom ekonomiky za prvé tri mesiace roka. Vtedy ekonomika klesla o menej než 6 %.



INSEE v najnovšom odhade počíta s medzikvartálnym prepadom hrubého domáceho produktu (HDP) za obdobie apríl až jún o 20 %. Za 1. štvrťrok dosiahol pokles francúzskej ekonomiky 5,8 %. Za celý rok 2020 by ekonomika mohla klesnúť podľa INSEE o 8 %.



Ekonomická aktivita je v súčasnosti približne 21 % pod bežnou úrovňou, keďže úrady v úsilí obmedziť šírenie nového koronavírusu zaviedli v polovici marca karanténne opatrenia. Situácia je však lepšia v porovnaní so začiatkom mája, keď ekonomická aktivita bola podľa INSEE pod bežnou úrovňou až 33 %. Od 11. mája totiž Francúzsko začalo reštrikcie uvoľňovať.