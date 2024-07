Francúzska ekonomika rástla v 2. kvartáli rýchlejšie, než sa čakalo

Paríž 30. júla (TASR) - Francúzska ekonomika pokračovala v 2. štvrťroku rovnakým tempom rastu ako v prvých troch mesiacoch roka, rast však prekonal očakávania. Poukázali na to v utorok zverejnené predbežné údaje francúzskeho štatistického úradu INSEE. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a portálu tradingeconomics.



Úrad uviedol, že hrubý domáci produkt (HDP) Francúzska vzrástol v 2. štvrťroku medzikvartálne o 0,3 %. To je rovnaké tempo rastu ako v 1. štvrťroku, za ktorý INSEE revidoval údaje smerom nahor, avšak o 0,1 percentuálneho bodu výraznejšie, než predpokladali trhy. Tie očakávali rast o 0,2 %, pričom vychádzali z pôvodných údajov za 1. kvartál, ktoré poukazovali na rast ekonomiky rovnako o 0,2 %.



Výrazne sa pod vývoj francúzskej ekonomiky podpísal zahraničný dopyt a výdavky vlády. Tempo rastu vývozu sa síce mierne spomalilo, export však naďalej rástol, zatiaľ čo dovoz stagnoval. Vývoz Francúzska vrástol v 2. kvartáli oproti 1. štvrťroku o 0,6 % po 0,7-percentnom raste v 1. kvartáli. Dovoz zasa vykázal po 0,3-percentnom poklese za prvé tri mesiace roka nulové tempo rastu.



Navyše pokračoval rast vládnych výdavkov, aj keď miernejším tempom. V 1. kvartáli vzrástli o 0,6 %, v 2. štvrťroku o 0,3 %.



V medziročnom porovnaní francúzska ekonomika vzrástla v období od apríla do konca júna o 1,1 %. V 1. štvrťroku zaznamenala po revízii smerom nahor rast o 1,5 %. Štatistici pôvodne udávali rast za 1. kvartál na úrovni 1,1 %.