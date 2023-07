Francúzska ekonomika rástla v 2. štvrťroku najviac za posledný rok

Paríž 28. júla (TASR) - Francúzska ekonomika zrýchlila v 2. štvrťroku tempo rastu na najvyššiu úroveň za posledný rok. Poukázali na to v piatok zverejnené predbežné údaje francúzskeho štatistického úradu INSEE, podľa ktorého ekonomiku podporil najmä zahraničný obchod. Naopak, spotrebiteľské výdavky klesli. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.



Hrubý domáci produkt (HDP) Francúzska vzrástol v 2. štvrťroku medzikvartálne o 0,5 %, zatiaľ čo v prvých troch mesiacoch roka dosiahol rast ekonomiky po revízii smerom nadol 0,1 %. To znamená najvýraznejšie tempo rastu od 2. štvrťroka 2022, v ktorom francúzska ekonomika zaznamenala rovnako rast o 0,5 %.



Vývoj v 2. kvartáli zároveň výrazne prekonal očakávania analytikov. Tí počítali s rastom hospodárstva o 0,1 % po pôvodne udávanom raste o 0,2 % za 1. štvrťrok.



Vývoj francúzskej ekonomiky v období od apríla do konca júna podporil najmä zahraničný obchod. Export vzrástol o 2,6 % po 0,8-percentnom poklese v 1. štvrťroku. Rástol aj dovoz, tempo jeho rastu však bolo omnoho miernejšie, konkrétne 0,4 %. V prvých troch mesiacoch tohto roka zaznamenal dovoz medzikvartálny pokles o 2 %.



Na druhej strane, dopyt na domácom trhu sa pod vývoj francúzskej ekonomiky podpísal negatívne. Klesol o 0,4 %, zatiaľ čo v 1. kvartáli zaznamenal stagnáciu. Naopak, výdavky vlády stagnovali, zatiaľ čo v prvých troch mesiacoch roka medzikvartálne klesli o 0,2 %.