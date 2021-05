Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Paríž 28. mája (TASR) - Francúzska ekonomika sa v 1. štvrťroku prepadla do recesie. Ukázali to v piatok spresnené údaje štatistického úradu INSEE, ktoré ostro kontrastujú s predbežným odhadom. Ten totiž naznačoval, že druhá najväčšia ekonomika eurozóny v prvých troch mesiacoch roka mierne vzrástla.Podľa spresnených údajov sa hrubý domáci produkt (HDP) Francúzska v prvých troch mesiacoch 2021 znížil o 0,1 % oproti predchádzajúcemu štvrťroku, keď po revízii medzikvartálne klesol o 1,5 %. Rýchly odhad pritom signalizoval, že francúzska ekonomika v období január - marec medzikvartálne vzrástla o 0,4 %.Podľa INSEE dôvodom takejto výraznej revízie boli oveľa horšie ako pôvodne očakávané údaje zo stavebníctva. Ale aj investície, výdavky domácností a výroba zaostali za rýchlym odhadom.Francúzske úrady v marci, v poslednom mesiaci 1. kvartálu, začali sprísňovať blokády na zastavenie šírenia nového koronavírusu. Prikázali zatvoriť mnohé podniky, najmä v sektore služieb, a vydali zákazy cestovania vo viacerých regiónoch pred treťou celoštátnou blokádou v apríli.Situácia vo Francúzsku sa však už zlepšuje a v máji sa začalo s postupným uvoľňovaním blokád. Medzitým však v 1. štvrťroku vstúpila druhá najväčšia ekonomika eurozóny do recesie, ktorá je definovaná ako medzikvartálny pokles HDP dva štvrťroky po sebe.Za celý rok 2020 sa HDP Francúzska znížil o 8 %, čo bolo o niečo menej, ako odhadovaný pokles o 8,2 %.Minister financií Bruno Le Maire očakáva, že v roku 2021 ekonomika vzrastie o 5 %, pretože reštrikcie sa uvoľňujú. Ale najnovšie údaje ukázali, že spotreba domácností, ktorá je hybnou silou hospodárskej aktivity Francúzska, klesla v apríli, prvom mesiaci 2. štvrťroka, o 8,3 %.