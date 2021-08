Paríž 31. augusta (TASR) - Francúzska ekonomika sa v 2. kvartáli zotavila o niečo výraznejšie, než sa predpokladalo. Podporilo ju oživenie spotrebiteľských výdavkov po uvoľnení protiepidemických opatrení.



Druhá najväčšia ekonomika eurozóny za tri mesiace od apríla do júna expandovala o 1,1 %, revidoval francúzsky štatistický úrad INSEE svoj prvý odhad. Pôvodne počítal so zvýšením hrubého domáceho produktu (HDP) len o 0,9 %.



HDP bol v 2. kvartáli o 3,2 % pod úrovňou z konca roka 2019, teda spred koronakrízy. Vláda očakáva, že ekonomika by mohla túto stratu dobehnúť do konca tohto roka.



Aktivita sa rýchlo oživila v druhej polovici 2. kvartála. Dôvodom bolo uvoľnenie reštrikcií a zrýchlenie vakcinácie.



Spotrebiteľské výdavky, ktoré sú tradičným motorom francúzskej ekonomiky, v 2. štvrťroku stúpli o 1 % a firemné investície o 1,9 %.



Francúzska vláda prognózuje, že domáca ekonomika tento rok vzrastie o 6 % po poklese o 8 % v roku 2020.