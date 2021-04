Francúzska ekonomika sa vráti na úrovne spred pandémie až v roku 2022

Paríž 13. apríla (TASR) - Francúzska ekonomika by sa mohla vrátiť na úroveň spred pandémie do polovice budúceho roka, myslí si guvernér francúzskej centrálnej banky Francois Villeroy de Galhau.



Francúzska ekonomická aktivita by sa mohla vrátiť na úrovne spred pandémie ochorenia COVID-19 do polovice roka 2022, uviedol de Galhau. "Postupne sa vyšplháme naspäť na úroveň, na ktorej sme boli pred pandémiou," povedal v rozhovore pre rozhlasovú stanicu France Culture.



Francúzska centrálna banka v pondelok (12. 4.) uviedla, že nepočíta s výraznou revíziou prognózy rastu ekonomiky v tomto roku, ak sa nové protiepidemické oparenia po apríli nepredĺžia. Podľa jej aktuálnej prognózy sa hrubý domáci produkt (HDP) v roku 2021 zvýši o 5,5 %.