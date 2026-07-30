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Francúzska ekonomika sa vyhla recesii

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Hrubý domáci produkt (HDP) Francúzska vzrástol v období od apríla do konca júna medzikvartálne o 0,2 %.

Autor TASR
Paríž 30. júla (TASR) - Francúzska ekonomika sa po poklese v 1. štvrťroku vrátila v 2. kvartáli k rastu, čím sa vyhla recesii. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené predbežné údaje francúzskeho štatistického úradu INSEE, ktoré priniesli agentúry AFP a Reuters a portál tradingeconomics.

Hrubý domáci produkt (HDP) Francúzska vzrástol v období od apríla do konca júna medzikvartálne o 0,2 %, uviedol INSEE s tým, že ho podporili export aj domáca spotreba. Tempo rastu nebolo výrazné, navyše, zaostalo za prognózou štatistikov, ktorí počítali s rastom o 0,3 %. Bolo však v súlade s očakávaniami ekonómov aj francúzskej centrálnej banky.

Francúzsko sa tak vyhlo technickej recesii, ktorá je charakterizovaná ako medzikvartálny pokles hospodárstva dva štvrťroky po sebe. V 1. kvartáli klesla ekonomika o 0,1 %, čo bol zároveň prvý pokles francúzskeho hospodárstva od 2. štvrťroka 2020.
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