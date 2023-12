Francúzska ekonomika sa výraznejšie začne zotavovať až v roku 2025

Paríž 19. decembra (TASR) - Ekonomická aktivita vo Francúzsku sa začne výraznejšie zotavovať až v roku 2025, keď miernejšia inflácia podporí kúpnu silu obyvateľstva. Predpokladá to v najnovšom štvrťročnom výhľade francúzska centrálna banka. Jej prognóza je tak pesimistickejšia než odhady vývoja ekonomiky zo strany vlády. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Po tohtoročnom raste o 0,8 % by sa rast ekonomiky mal v budúcom roku zrýchliť iba na 0,9 %, uviedla centrálna banka, ktorá tak tohtoročný výhľad vývoja hospodárstva mierne zhoršila. Pôvodne predpokladala, že v tomto roku zaznamená francúzska ekonomika rast o 0,9 %. Dôvodom zhoršenia odhadu ekonomického rastu v roku 2023 je vývoj ekonomiky za 3. štvrťrok.



Hrubý domáci produkt (HDP) zaznamenal v 3. štvrťroku prudké spomalenie tempa rastu, pod čo sa veľkou mierou podpísal vývoj zahraničného obchodu. Ekonomika medzikvartálne vzrástla iba o 0,1 %, zatiaľ čo v predchádzajúcom kvartáli zaznamenala rast o 0,6 %.



Francúzska vláda je v porovnaní s odhadmi centrálnej banky optimistickejšia. V tomto roku očakáva rast o 1 % a v budúcom roku jeho zrýchlenie na 1,4 %. Na tom postavila aj budúcoročný rozpočet. Ak sa vývoj ekonomiky posunie smerom k odhadom centrálnej banky, vláda bude musieť nájsť v rozpočtových výdavkoch dodatočné úspory, ak bude chcieť pokračovať v znižovaní rozpočtového deficitu podľa plánu.



Centrálna banka zároveň uviedla, že výraznejšie zotavenie ekonomiky odhaduje v roku 2025. Postupné zmierňovanie inflácie by malo posilniť kúpnu silu obyvateľov, a tým aj spotrebiteľské výdavky. Banka predpokladá, že v roku 2025 by rast ekonomiky mohol dosiahnuť 1,3 % a v roku 2026 by sa mohol zrýchliť na 1,6 %.



Čo sa týka inflácie, tento rok ju centrálna banka odhaduje na 5,7 %, v roku 2024 však už počíta s výrazným spomalením na 2,5 %. V 1. kvartáli 2025 potom predpokladá, že miera inflácie sa dostane pod 2-percentný inflačný cieľ Európskej centrálnej banky (ECB).