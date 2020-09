Francúzska ekonomika tento rok klesne menej, než sa pôvodne čakalo

Paríž 14. septembra (TASR) - Pokles francúzskej ekonomiky bude v tomto roku zrejme menší, než sa pôvodne očakávalo.



Francúzka centrálna banka očakáva, že hrubý domáci produkt (HDP) sa tento rok zníži o 8,7 %. To by bol síce najhorší pokles v povojnovom období, ale tiež výrazne slabší než júnová prognóza centrálnej banky, ktorá počítala s pádom o 10,3 %. Podnikateľská aktivita a spotrebiteľské výdavky sa zotavujú z kolapsu spôsobeného reštrikciami prijatými na spomalenie šírenia nového koronavírusu.



V 2. štvrťroku francúzsky HDP medzikvartálne padol o bezprecedentných 13,8 %, čo bol jeden z najprudších poklesov v rámci Európy.



Podľa centrálnej banky je podnikateľská aktivita aktuálne 5 % pod normálnou úrovňou. V 3. štvrťroku prognózuje nárast HDP o 16 %.



Na budúci rok by sa druhá najväčšia ekonomika eurozóny mala oživiť a vzrásť o 7,4 % a v roku 2022 o 3 %.



Spotrebiteľské výdavky, ktoré sú tradične motorom francúzskej ekonomiky, sa v druhom polroku 2020 dostanú takmer na úroveň spred koronakrízy. Centrálna banka predpovedá, že v ekonomike sa tento rok stratí 825.000 pracovných miest a na budúci rok sa vytvorí 125.000 a 600.000 v roku 2022. Miera nezamestnanosti by mala vrcholiť na budúci rok na 11,1 %.