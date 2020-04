Francúzska ekonomika v 1. kvartáli rekordne klesla

Paríž 30. apríla (TASR) - Francúzska ekonomika zaznamenala na začiatku roka najprudší pokles od druhej svetovej vojny. Dôvodom sú reštriktívne opatrenia na zastavenie šírenia nového koronavírusu.



Hrubý domáci produkt (HDP) v 1. štvrťroku medzikvartálne padol o 5,8 %, uviedol francúzsky štatistický úrad INSEE. Keďže HDP sa v poslednom štvrťroku vlaňajška znížil o 0,1 %, znamená to, že francúzska ekonomika sa dostala do recesie.



Kvartálny pokles bol najprudší prinajmenšom od roku 1949, keď sa začal tento údaj zverejňovať. Doterajšia rekordná kontrakcia -5,3 % bola z 2. štvrťroka 1968, keď krajinu zachvátili nepokoje, masové študentské protesty a generálne štrajky.



Pokles tiež prekonal očakávania väčšiny ekonómov, ktorí v priemere počítali so znížením HDP o 3,5 %, aj keď niektoré prognózy predpokladali až -7 %.



Spotrebiteľské výdavky, ktoré sú tradične motorom francúzskej ekonomiky, v 1. štvrťroku medzikvartálne klesli o 6,1 % a firemné investície padli o 11,4 %. Export sa znížil o 6,5 % a import o 5,9 %. Zahraničný obchod celkovo skresal z HDP 0,2 percentuálneho bodu.



Uzavretie francúzskej ekonomiky by sa malo začať uvoľňovať od 11. mája. Vláda očakáva, že domáca ekonomika tento rok klesne minimálne o 8 %, preto už schválila krízový stimulačný balík v hodnote 110 miliárd eur, čo zodpovedá 4 % HDP, na pomoc firmám a domácnostiam.