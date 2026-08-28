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Francúzska ekonomika stagnovala, inflácia stúpla
Výsledky zaostali aj za odhadmi analytikov.
Autor TASR
Paríž 28. augusta (TASR) - Francúzska ekonomika v 2. kvartáli stagnovala, uviedol v piatok francúzsky štatistický úrad INSEE, ktorý zverejnil spresnené údaje. Tie sú horšie než predbežné údaje z konca júla, ktoré poukazovali na medzikvartálny rast hospodárstva. Výsledky zaostali aj za odhadmi analytikov. Informovali o tom agentúra Reuters a portál tradingeconomics.
Stagnácia nasledovala po 1. štvrťroku poklesu o 0,2 %, pričom predbežný júlový odhad INSEE poukazoval na rast o 0,2 %. Aj analytici oslovení agentúrou Reuters predpokladali rast na tejto úrovni. Spresnené a konečné údaje zároveň znamenajú, že francúzska ekonomika sa iba tesne vyhla technickej recesii, ktorá je charakterizovaná ako medzikvartálny pokles hospodárstva dva štvrťroky po sebe.
Navyše, aj údaje za 1. štvrťrok sú po spresnení horšie, než štatistici pôvodne uvádzali. Ešte koncom júla stanovil INSEE pokles francúzskej ekonomiky v prvých troch mesiacoch roka o 0,1 %.
Ekonomiku v 2. kvartáli podporili domáca spotreba, výdavky vlády aj export. Domáca spotreba sa zotavila a vzrástla o 0,3 %, výdavky štátu sa zvýšili o 0,4 % a export zaznamenal rast až o 2,9 % po trojpercentnom poklese v predchádzajúcom štvrťroku.
Vývoj hospodárstva však negatívne ovplyvnili zmeny zásob. Ich čerpanie firmami ubralo z rastu ekonomiky až 0,7 percentuálneho bodu.
Aj v medziročnom porovnaní bol vývoj francúzskej ekonomiky v 2. kvartáli horší než na začiatku roka a aj v tomto prípade INSEE revidoval údaje v obidvoch prípadoch smerom nadol. V 1. štvrťroku vzrástla ekonomika medziročne o 0,6 %, zatiaľ čo koncom júla štatistici uvádzali rast o 0,8 %. V 2. kvartáli sa tempo jeho rastu spomalilo na 0,5 %, pričom v júli INSEE stanovil rast ekonomiky v období od apríla do konca júna na 0,7 %.
Inflácia vo Francúzsku sa v auguste vrátila na najvyššiu úroveň od roku 2024
Inflácia vo Francúzsku sa v auguste zrýchlila a vrátila sa na úroveň z mája, ktorá predstavovala najvyššiu hodnotu od začiatku roka 2024. Informoval o tom portál tradingeconomics, ktorý zverejnil predbežné údaje francúzskeho štatistického úradu INSEE.
Medziročná miera inflácie dosiahla vo Francúzsku v auguste podľa predbežných údajov štatistikov 2,4 %. To je o 0,3 percentuálneho bodu vyššia hodnota než v júli. Vrátila sa tak na úroveň z mája, čo bola najvyššia inflácia od februára 2024.
Za zrýchlením rastu spotrebiteľských cien je najmä zrýchlenie rastu cien energií. Tie sa v auguste zvýšili medziročne o 16,7 % po júlovom raste o 12,6 %. Mierne sa zrýchlil aj rast cien potravín. V júli vzrástli o 1 %, v auguste rast dosiahol 1,1 %.
Výraznejšiemu zrýchleniu inflácie zabránil vývoj cien služieb. Tie spomalili tempo rastu z júlových 2,2 % na 2 %.
V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v auguste zvýšili o 0,7 % po 0,6-percentnom raste v júli, čo predstavuje najvýraznejšiu medzimesačnú infláciu od apríla. Rast cien oproti predchádzajúcemu mesiacu bol výraznejší aj v porovnaní s odhadmi ekonómov. Tí počítali s rastom o 0,6 %.
Stagnácia nasledovala po 1. štvrťroku poklesu o 0,2 %, pričom predbežný júlový odhad INSEE poukazoval na rast o 0,2 %. Aj analytici oslovení agentúrou Reuters predpokladali rast na tejto úrovni. Spresnené a konečné údaje zároveň znamenajú, že francúzska ekonomika sa iba tesne vyhla technickej recesii, ktorá je charakterizovaná ako medzikvartálny pokles hospodárstva dva štvrťroky po sebe.
Navyše, aj údaje za 1. štvrťrok sú po spresnení horšie, než štatistici pôvodne uvádzali. Ešte koncom júla stanovil INSEE pokles francúzskej ekonomiky v prvých troch mesiacoch roka o 0,1 %.
Ekonomiku v 2. kvartáli podporili domáca spotreba, výdavky vlády aj export. Domáca spotreba sa zotavila a vzrástla o 0,3 %, výdavky štátu sa zvýšili o 0,4 % a export zaznamenal rast až o 2,9 % po trojpercentnom poklese v predchádzajúcom štvrťroku.
Vývoj hospodárstva však negatívne ovplyvnili zmeny zásob. Ich čerpanie firmami ubralo z rastu ekonomiky až 0,7 percentuálneho bodu.
Aj v medziročnom porovnaní bol vývoj francúzskej ekonomiky v 2. kvartáli horší než na začiatku roka a aj v tomto prípade INSEE revidoval údaje v obidvoch prípadoch smerom nadol. V 1. štvrťroku vzrástla ekonomika medziročne o 0,6 %, zatiaľ čo koncom júla štatistici uvádzali rast o 0,8 %. V 2. kvartáli sa tempo jeho rastu spomalilo na 0,5 %, pričom v júli INSEE stanovil rast ekonomiky v období od apríla do konca júna na 0,7 %.
Inflácia vo Francúzsku sa v auguste vrátila na najvyššiu úroveň od roku 2024
Inflácia vo Francúzsku sa v auguste zrýchlila a vrátila sa na úroveň z mája, ktorá predstavovala najvyššiu hodnotu od začiatku roka 2024. Informoval o tom portál tradingeconomics, ktorý zverejnil predbežné údaje francúzskeho štatistického úradu INSEE.
Medziročná miera inflácie dosiahla vo Francúzsku v auguste podľa predbežných údajov štatistikov 2,4 %. To je o 0,3 percentuálneho bodu vyššia hodnota než v júli. Vrátila sa tak na úroveň z mája, čo bola najvyššia inflácia od februára 2024.
Za zrýchlením rastu spotrebiteľských cien je najmä zrýchlenie rastu cien energií. Tie sa v auguste zvýšili medziročne o 16,7 % po júlovom raste o 12,6 %. Mierne sa zrýchlil aj rast cien potravín. V júli vzrástli o 1 %, v auguste rast dosiahol 1,1 %.
Výraznejšiemu zrýchleniu inflácie zabránil vývoj cien služieb. Tie spomalili tempo rastu z júlových 2,2 % na 2 %.
V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v auguste zvýšili o 0,7 % po 0,6-percentnom raste v júli, čo predstavuje najvýraznejšiu medzimesačnú infláciu od apríla. Rast cien oproti predchádzajúcemu mesiacu bol výraznejší aj v porovnaní s odhadmi ekonómov. Tí počítali s rastom o 0,6 %.