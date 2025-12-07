< sekcia Ekonomika
Francúzska ekonomika v 2025 pravdepodobne vzrastie o najmenej
Francúzska ekonomika vzrástla v 3. štvrťroku medzikvartálne o 0,5 % a medziročne o 0,9 %,
Autor TASR
Paríž 7. decembra (TASR) - Pokiaľ v posledných troch mesiacoch 2025 nedôjde k prudkému obratu, francúzska ekonomika v tomto roku pravdepodobne vzrastie o najmenej 0,8 %. Prekoná tak prognózu vlády, v ktorej očakávala rast ekonomiky v tomto roku o 0,7 %. Uviedol to v nedeľu minister financií Roland Lescure pre televíziu LCI. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
„S najväčšou pravdepodobnosťou prekonáme vládnu prognózu rastu na tento rok. Predpovedali sme 0,7 %, ale myslím si, že budeme mať aspoň 0,8 %. To je dobrá správa,“ povedal Lescure pre LCI. „Takže by sme naozaj potrebovali zlý 4. štvrťrok, čo sa podľa mňa nestane, aby sme boli pod 0,8 %,“ dodal.
Francúzska ekonomika vzrástla v 3. štvrťroku medzikvartálne o 0,5 % a medziročne o 0,9 %, ukázali v novembri konečné údaje štatistického úradu INSEE, ktoré poukazujú na odolnosť druhej najväčšej ekonomiky eurozóny.
