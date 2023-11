Francúzska ekonomika v 3. štvrťroku nečakane klesla

Paríž 30. novembra (TASR) - Francúzska ekonomika, druhá najväčšia v eurozóne, v 3. štvrťroku nečakane klesla, Ukázali to vo štvrtok revidované údaje štatistického úradu INSEE. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Podľa spresnených výsledkov sa hrubý domáci produkt (HDP) Francúzska za tri mesiace do konca septembra 2023 znížil o 0,1 % oproti 2. štvrťroku, keď medzikvartálne vzrástol o 0,6 %. Rýchly odhad pritom naznačoval, že aj v 3. štvrťroku HDP mierne stúpne, o 0,1 %. Jeho pokles v období júl - september 2023 bol prvý od 1. kvartálu 2022.



Spotreba domácností pritom v 3. štvrťroku ožila, ale vyvážili ju spomaľujúce sa investície a klesajúci export.



Konkrétne, čistý obchod prispel k HDP negatívne (-0,4 percentuálneho bodu, p. b.), keďže vývoz klesol o 1 % a dovoz vzrástol o 0,1 %. Negatívny bol aj príspevok zmien zásob (-0,2 p. b.). Ale domáci dopyt prispel pozitívne, keď sa spotreba domácností zotavila a vzrástla o 0,6 % po pokles o 0,1 % v 2. kvartáli, podporená vyššími výdavkami na tovary (+0,6 % oproti -0,6 %), najmä na potraviny a priemyselný tovar.



Zároveň, rast vládnych výdavkov sa zrýchlil (na 0,5 % z 0,1 %), zatiaľ čo rast fixných investícií sa spomalil (na 0,2 % z 0,5 %) v dôsledku ďalšieho poklesu v stavebníctve.



V medziročnom porovnaní francúzska ekonomika v 3. štvrťroku vzrástla o 0,6 %, čo bolo jej najslabšie tempo za dva roky.



Francúzskeho ministra financií Bruna Le Maire čaká v piatok (1. 12.) skúška nervov, pretože jedna z najväčších svetových ratingových agentúr, Standard and Poor's, aktualizuje svoje hodnotenie francúzskeho dlhu. Konkurenčná agentúra Fitch v apríli znížila úverový rating Francúzska o jeden stupeň na AA-.