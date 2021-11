Francúzska ekonomika v 3. štvrťroku vzrástla o 3 %

Paríž 30. novembra (TASR) - Tempo rastu francúzskej ekonomiky, druhej najväčšej v eurozóne, sa v 3. štvrťroku zrýchlilo. Ukázali to spresnené údaje štatistického úradu INSEE, ktoré potvrdili predbežný odhad.



Podľa štatistík sa hrubý domáci produkt (HDP) Francúzska za tri mesiace do konca septembra 2021 zvýšil medziročne o 3 % po náraste o 1,3 % v predchádzajúcich troch mesiacoch.



Bolo to najrýchlejšie tempo jeho expanzie za jeden rok, pričom HDP sa takmer vrátil na úroveň pred krízou, ktorú spôsobila pandémia nového koronavírusu. Bol totiž len o 0,1 % nižší ako vo 4. štvrťroku 2019.



Štatistiky ukázali tiež, že výdavky domácností v období júl - september 2021 prudko vzrástli o 4,9 % (po zvýšení o 1,4 % v 2. kvartáli), zatiaľ čo fixné investície sa takmer nezmenili a stúpli len o 0,1 % (o 2,4 % v predchádzajúcich troch mesiacoch).



Čistý zahraničný dopyt pridal k HDP 0,7 percentuálneho bodu v dôsledku prudkého nárastu exportu, zatiaľ čo zmeny zásob mu ubrali 1 bod.



Za celý rok 2021 predpovedá INSEE, že výkon francúzskej ekonomiky stúpne o 6,25 %.