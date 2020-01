Francúzska ekonomika v 4. kvartáli spomalila

Paríž 10. januára (TASR) - Francúzska centrálna banka v piatok ponechala svoju prognózu rastu domácej ekonomiky vo 4. štvrťroku bez zmeny a naďalej očakáva, že sa jej výkon zvýši 0,2 % oproti predchádzajúcemu kvartálu. Ukázal to najnovší prieskum.



To znamená, že druhé najväčšie hospodárstvo eurozóny sa v závere minulého roka spomalilo, keďže v 3. štvrťroku vzrástlo medzikvartálne o 0,3 %.



Prieskum zároveň ukázal, že index dôvery podnikateľov vo výrobe zostal v decembri nezmenený na novembrovej úrovni 97 bodov. Ekonómovia takýto výsledok očakávali.



Manažéri podnikov zaznamenali v decembri pomalší rast priemyselnej výroby a predpovedali, že sa v januári stabilizuje.



Index dôvery v službách však v decembri klesol na 97 z 99 bodov v novembri. Aktivita v sektore služieb sa v decembri výrazne spomalila. Podnikatelia v tomto odvetví však už v januári očakávajú väčší rast.



A do tretice, index dôvery v stavebníctve sa v decembri oproti predchádzajúcemu mesiacu mierne zvýšil na 105 zo 104 bodov. Aktivita v decembri mierne vzrástla a podnikatelia očakávajú ďalšie oživenie výstavby v januári.