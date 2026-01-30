< sekcia Ekonomika
Francúzska ekonomika v 4. štvrťroku spomalila rast na 0,2 %
Druhá najväčšia ekonomika eurozóny v posledných troch mesiacoch minulého roka spomalila mezikvartálny rast na 0,2 % po tom, čo sa v treťom štvrťroku zväčšila o 0,5 %.
Autor TASR
Paríž 30. januára (TASR) - Francúzska ekonomika v štvrtom štvrťroku 2025 spomalila rast, keďže mierne slabší domáci dopyt a pokles podnikových zásob negatívne ovplyvnili hospodársku aktivitu, oznámil v piatok francúzsky štatistický úrad INSEE na základe svojich predbežných údajov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Druhá najväčšia ekonomika eurozóny v posledných troch mesiacoch minulého roka spomalila mezikvartálny rast na 0,2 % po tom, čo sa v treťom štvrťroku zväčšila o 0,5 %. Za celý rok 2025 hrubý domáci produkt (HDP) vzrástol o 0,9 %, čo prekonalo vládny odhad na úrovni 0,7 % použitý pri plánovaní štátneho rozpočtu. Silnejší ako očakávaný výkon zvyšuje pravdepodobnosť, že rozpočtový deficit bude mierne pod úrovňou 5,4 % HDP, s ktorou v súčasnosti počíta vláda.
V štvrtom štvrťroku výdavky domácností a investície zvýšili domáci dopyt, čo prispelo k rastu HDP o 0,3 percentuálneho bodu. Zahraničný obchod vďaka silnejšiemu exportu a klesajúcim dovozom pridal 0,9 %, zatiaľ čo pokles podnikových zásob znížil HDP o 1 %.
Druhá najväčšia ekonomika eurozóny v posledných troch mesiacoch minulého roka spomalila mezikvartálny rast na 0,2 % po tom, čo sa v treťom štvrťroku zväčšila o 0,5 %. Za celý rok 2025 hrubý domáci produkt (HDP) vzrástol o 0,9 %, čo prekonalo vládny odhad na úrovni 0,7 % použitý pri plánovaní štátneho rozpočtu. Silnejší ako očakávaný výkon zvyšuje pravdepodobnosť, že rozpočtový deficit bude mierne pod úrovňou 5,4 % HDP, s ktorou v súčasnosti počíta vláda.
V štvrtom štvrťroku výdavky domácností a investície zvýšili domáci dopyt, čo prispelo k rastu HDP o 0,3 percentuálneho bodu. Zahraničný obchod vďaka silnejšiemu exportu a klesajúcim dovozom pridal 0,9 %, zatiaľ čo pokles podnikových zásob znížil HDP o 1 %.