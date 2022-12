Francúzska ekonomika vo 4. štvrťroku pravdepodobne mierne klesne

Paríž 15. decembra (TASR) – Francúzska ekonomika v tomto 4. štvrťroku pravdepodobne mierne klesne, keďže spotrebiteľské výdavky stláča inflácia, ktorá by mala dosiahnuť vrchol na úrovni 7 % začiatkom budúceho roka. A tiež v dôsledku štrajkov v rafinériách a odstávok jadrových reaktorov. Uviedol to vo štvrtok vo svojej prognóze štatistický úrad INSEE. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Podľa úradu sa hrubý domáci produkt (HDP) druhej najväčšej ekonomike eurozóny v posledných troch mesiacoch 2022 v porovnaní s predchádzajúcimi tromi mesiacmi zníži o 0,2 %.



Ale INSEE očakáva, že sa Francúzsko vyhne recesii, ktorá sa zvyčajne definuje ako dva po sebe idúce štvrťroky poklesu ekonomiky. Predpovedá totiž, že HDP Francúzska v prvých troch mesiacoch 2023 veľmi mierne stúpne, o 0,1 %. A v 2. štvrťroku 2023 sa jeho rast zrýchli na 0,3 %.



Celkovo INSEE očakáva, že sa výkon francúzskej ekonomiky za celý tento rok 2022 zvýši o 2,5 %, čo je o niečo menej než 2,7 %, s ktorými počíta vláda v rozpočtovom pláne.



Julien Pouget, vedúci prognostického oddelenia INSEE, uviedol, že 4. štvrťrok bude pre francúzsku ekonomiku skôr "prechodným prechladnutím" než vážnejším ochorením. INSEE neposkytol odhad hospodárskeho rastu v roku 2023, ale uviedol, že do polovice roka dosiahne ekonomika rastu na úrovni 0,4 %.



Francúzska vláda v rozpočte na rok 2023 predpokladá v budúcom roku zvýšenie HDP o 1 %, ale nezávislí prognostici to považujú za príliš optimistické. Na to, aby Francúzsko dosiahlo takýto výsledok, potrebovala by jeho ekonomika v 3. aj 4. štvrťroku 2023 vzrásť o 0,75 %.



Pokiaľ ide o výhľad inflácie, INSEE uviedol, že bude naďalej stúpať z novembrových 6,2 % a v januári alebo februári by mohla kulminovať na úrovni 7 %, čo bude 38-ročné maximum. A potom klesne na 5,5 % v polovici budúceho roka. Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP) vo Francúzsku dosiahol v novembri 7,1 %.



Európska centrálna banka (ECB) vo štvrtok zvýšila svoje úrokové sadzby o 50 bázických bodov, aby skrotila infláciu. A chystá ďalšie takéto zvyšovania, čo ukazuje, že vyhliadky eurozóny nie sú ružové.



ECB zároveň znížila odhad rastu celej eurozóny v roku 2023 na 0,5 %.