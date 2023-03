Francúzska inflácia možno dosiahne vrchol v prvej polovici roka

Paríž 1. marca (TASR) - Miera inflácie vo Francúzsku pravdepodobne dosiahne svoj vrchol v prvej polovici roka, ak nedôjde k nejakej významnej udalosti vo svete. A riziko recesie možno vylúčiť. Uviedol to v stredu člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) Francois Villeroy de Galhau. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa Villeroya, ktorý je zároveň guvernérom francúzskej centrálnej banky, by sa mala miera inflácie v druhej najväčšej ekonomike eurozóny od konca roka 2024 do konca roka 2025 vrátiť na úroveň okolo 2 %, čo je cieľ ECB.



ECB v snahe skrotiť rekordnú infláciu a nasmerovať ju k svojmu 2-percentnému cieľu od júla minulého roka zvýšila svoj kľúčový úrok dohromady o 300 bázických bodov na 2,5 % a prisľúbila jeho ďalšie zvýšenie v marci o 50 bázických bodov.



"Po šprinte menovej normalizácie, ktorý sa začal v júli 2022, teraz vstupujeme do novej fázy menovej politiky, ktorá je porovnateľnejšia s behom na dlhé trate," povedal Villeroy na vypočutí finančného výboru francúzskeho parlamentu.



Skonštatoval tiež, že celý proces bude trvať dlhšie, ale tempo ďalšieho zvyšovania úrokov bude postupnejšie a pragmatickejšie.



Zatiaľ je podľa neho príliš skoro povedať, kedy úrokové sadzby dosiahnu svoj vrchol, ale podľa Villeroya je "žiaduce", aby to bolo do leta, najneskôr do septembra.



Francúzska centrálna banka vo svojej správe 20. marca pravdepodobne mierne zvýši svoju prognózu rastu francúzskej ekonomiky v roku 2023 z 0,3 %, ktoré predpovedala v decembri, kým sa v roku 2024 zotaví.