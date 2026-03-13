< sekcia Ekonomika
Francúzska inflácia sa zrýchlila menej, ako sa pôvodne odhadovalo
Tempo rastu cien vo Francúzsku sa však zrýchlilo, keďže v januári sa medziročne zvýšili len o 0,3 %.
Autor TASR
Paríž 13. marca (TASR) - Inflácia vo Francúzsku sa vo februári posilnila menej, ako naznačoval predbežný odhad. Vyplýva to z údajov, ktoré v piatok zverejnil štatistický úrad krajiny INSEE. Francúzske spotrebiteľské ceny sa medziročne zvýšili o 0,9 %. Podľa predbežného odhadu vzrástli o 1 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Tempo rastu cien vo Francúzsku sa však zrýchlilo, keďže v januári sa medziročne zvýšili len o 0,3 %. Zrýchlenie bolo výsledkom toho, že ceny energií a priemyselných tovarov vo februári medziročne klesli menej výrazne ako v predošlom mesiaci. Oproti februáru 2025 energie zlacneli o 2,9 % po tom, ako sa v januári medziročne znížili o 7,6 %. Priemyselné tovary v porovnaní s vlaňajším februárom zlacneli o 0,2 % po tom, ako v januári ich ceny medziročne klesli o 1,2 %. Zároveň sa zrýchlil rast cien potravín na 2 % z januárových 1,9 %. Spomalil sa však februárový rast cien služieb na 1,6 % z úrovne 1,7 % v predchádzajúcom mesiaci.
Medzimesačne sa francúzske spotrebiteľské ceny vo februári zvýšili o 0,6 % po tom, ako v januári v porovnaní s decembrom o 0,3 % klesli.
Medziročná inflácia podľa harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, bola vo Francúzsku vo februári na úrovni 1,1 %, čiže sa zrýchlila z januárovej úrovne 0,4 %. Medzimesačne sa ceny v krajine podľa tejto metodiky zvýšili o 0,7 % po januárovom raste o 0,4 %.
Tempo rastu cien vo Francúzsku sa však zrýchlilo, keďže v januári sa medziročne zvýšili len o 0,3 %. Zrýchlenie bolo výsledkom toho, že ceny energií a priemyselných tovarov vo februári medziročne klesli menej výrazne ako v predošlom mesiaci. Oproti februáru 2025 energie zlacneli o 2,9 % po tom, ako sa v januári medziročne znížili o 7,6 %. Priemyselné tovary v porovnaní s vlaňajším februárom zlacneli o 0,2 % po tom, ako v januári ich ceny medziročne klesli o 1,2 %. Zároveň sa zrýchlil rast cien potravín na 2 % z januárových 1,9 %. Spomalil sa však februárový rast cien služieb na 1,6 % z úrovne 1,7 % v predchádzajúcom mesiaci.
Medzimesačne sa francúzske spotrebiteľské ceny vo februári zvýšili o 0,6 % po tom, ako v januári v porovnaní s decembrom o 0,3 % klesli.
Medziročná inflácia podľa harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, bola vo Francúzsku vo februári na úrovni 1,1 %, čiže sa zrýchlila z januárovej úrovne 0,4 %. Medzimesačne sa ceny v krajine podľa tejto metodiky zvýšili o 0,7 % po januárovom raste o 0,4 %.