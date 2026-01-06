< sekcia Ekonomika
Francúzska medziročná inflácia sa oslabila na sedemmesačné minimum
Francúzske spotrebiteľské ceny v decembri oproti rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka stúpli o 0,8 % po novembrovom raste o 0,9 %.
Autor TASR
Paríž 6. januára (TASR) - Medziročná inflácia vo Francúzsku sa v decembri spomalila na sedemmesačné minimum vďaka výraznému poklesu cien energií. Ukázal to predbežný odhad, ktorý v utorok zverejnil štatistický úrad krajiny INSEE. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Francúzske spotrebiteľské ceny v decembri oproti rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka stúpli o 0,8 % po novembrovom raste o 0,9 %. Decembrová medziročná inflácia vo Francúzsku tak bola najslabšia od mája. Analytici očakávali, že v decembri sa medziročné tempo inflácie v krajine nezmení a zostane na úrovni 0,9 %.
Medziročný rast harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky a nezahŕňa náklady na bývanie, sa vo Francúzsku v decembri takisto neočakávane spomalil na 0,7 % z novembrových 0,8 %. Ekonómovia predpovedali, že zostane na úrovni 0,8 %.
Ceny energií v porovnaní s decembrom 2024 klesli o 6,8 % po novembrovom oslabení o 4,6 %. Tempo rastu cien potravín sa však zrýchlilo na 1,7 % z novembrových 1,4 %. Priemyselné výrobky medziročne zlacneli o 0,4 % po tom, ako sa v novembri ich ceny znížili o 0,6 %. Služby medziročne zdraželi rovnako ako v novembri, a to o 2,2 %.
Medzimesačne podľa indexu spotrebiteľských cien (CPI) aj podľa HICP francúzske ceny v decembri vzrástli o 0,1 % po poklese o 0,2 % v predošlom mesiaci. Ekonómovia prognózovali, že medzimesačne sa ceny podľa CPI aj HICP zvýšia o 0,2 %.
