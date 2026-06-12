< sekcia Ekonomika
Francúzska medziročná inflácia sa v máji zrýchlila na 2,4 %
Celkovú infláciu smerom nahor posunuli ceny plynu, ktoré vzrástli o 11,3 % po poklese o 3,1 % v predchádzajúcom mesiaci.
Autor TASR
Paríž 12. júna (TASR) - Medziročná inflácia vo Francúzsku sa v máji posilnila na 2,4 % z úrovne 2,2 %, na ktorej bola v apríli. Oznámil to v piatok štatistický úrad krajiny INSEE a uviedol, že dôvodom je zdraženie energií, ktoré vyvolala vojna na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Celkovú infláciu smerom nahor posunuli ceny plynu, ktoré vzrástli o 11,3 % po poklese o 3,1 % v predchádzajúcom mesiaci. Medziročný rast cien ropných produktov sa mierne spomalil, a to na 31,1 % z aprílových 31,4 %. Medziročné tempo rastu cien služieb sa však zrýchlilo na 2,1 % z aprílovej úrovne 1,8 %. Ceny dopravných služieb stúpli o 6,8 % po zvýšení o 2,5 % v predošlom mesiaci. Rast cien potravín sa mierne spomalil už štvrtý mesiac v rade a ceny tabaku sa nezmenili.
Májová medziročná inflácia vo Francúzsku podľa harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, sa zrýchlila na 2,8 % z aprílovej úrovne 2,5 %.
Celkovú infláciu smerom nahor posunuli ceny plynu, ktoré vzrástli o 11,3 % po poklese o 3,1 % v predchádzajúcom mesiaci. Medziročný rast cien ropných produktov sa mierne spomalil, a to na 31,1 % z aprílových 31,4 %. Medziročné tempo rastu cien služieb sa však zrýchlilo na 2,1 % z aprílovej úrovne 1,8 %. Ceny dopravných služieb stúpli o 6,8 % po zvýšení o 2,5 % v predošlom mesiaci. Rast cien potravín sa mierne spomalil už štvrtý mesiac v rade a ceny tabaku sa nezmenili.
Májová medziročná inflácia vo Francúzsku podľa harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, sa zrýchlila na 2,8 % z aprílovej úrovne 2,5 %.