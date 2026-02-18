Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Francúzska medziročná inflácia v januári spomalila

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Ceny energií vo Francúzsku sa v januári v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka znížili o 7,6 %.

Autor TASR
Paríž 18. februára (TASR) - Medziročné tempo inflácie vo Francúzsku sa v januári spomalilo na úroveň 0,3 % z decembrových 0,8 %. Januárový medziročný rast spotrebiteľských cien v krajine bol najslabší od decembra 2020. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Ceny energií vo Francúzsku sa v januári v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka znížili o 7,6 %. Ich pokles sa tak zrýchlil po decembrovom medziročnom oslabení o 6,8 %. Ceny priemyselných tovarov klesli o 1,2 % po oslabení o 0,4 % v predošlom mesiaci. Zároveň sa zmiernil rast cien služieb na 1,7 % z decembrových 2,1 %. Zrýchlilo sa však zvyšovanie cien potravín na 1,9 % z decembrových 1,7 %. Zdražela najmä čerstvá zelenina, citrusové plody a mäso.

Jadrová medziročná inflácia vo Francúzsku sa v januári zmiernila na 0,7 % z hodnoty 1,1 %, na ktorej bola v záverečnom mesiaci vlaňajška. Medzimesačne sa francúzske spotrebiteľské ceny znížili o 0,3 % po decembrovom raste o 0,1 %. K poklesu prispeli sezónne zľavy pri predaji odevov a obuvi.

Medziročná francúzska inflácia podľa harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, bola v januári na úrovni 0,4 %. Medzimesačne spotrebiteľské ceny v krajine podľa tejto metodiky o 0,4 % klesli.
