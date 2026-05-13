Francúzska nezamestnanosť v prvom kvartáli stúpla na 5-ročné maximum
Nenaplnili sa tak očakávania trhu, že mierne klesne.
Autor TASR
Paríž 13. mája (TASR) - Miera nezamestnanosti vo Francúzsku v prvom kvartáli tohto roka vzrástla na 8,1 % z úrovne 7,9 %, na ktorej bola v predchádzajúcom štvrťroku. Nenaplnili sa tak očakávania trhu, že mierne klesne, a to na 7,8 %. Vyplýva to z údajov, ktoré v stredu zverejnil štatistický úrad krajiny INSEE. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Nezamestnanosť vo Francúzsku v prvom kvartáli bola najvyššia od prvého štvrťroka 2021. Počet nezamestnaných sa zvýšil o 68.000 na 2,6 milióna.
Nezamestnanosť ľudí vo veku 25 až 49 rokov sa zvýšila na 7,3 % z úrovne 6,9 %, na ktorej bola v záverečnom štvrťroku vlaňajška. Nezamestnanosť ľudí vo veku nad 50 rokov medzikvartálne stúpla na 5,2 % z úrovne 5,1 %. Klesla však miera nezamestnanosti mládeže vo veku 15 až 24 rokov, a to na 21,1 % z 21,5 %. Nezamestnanosť mužov stúpla na päťročné maximum 8,5 % z úrovne 8,2 % a nezamestnanosť žien sa zvýšila na 7,7 % zo 7,6 %.
Zamestnanosť obyvateľov Francúzska vo veku 15 až 64 rokov v prvom štvrťroku tohto roka mierne vzrástla na takmer rekordné maximum 69,5 % z úrovne 69,4 %.
