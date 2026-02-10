< sekcia Ekonomika
Francúzska nezamestnanosť vo štvrtom kvartáli vzrástla
Medziročne vzrástla o 0,6 percentuálneho bodu (p. b).
Autor TASR
Paríž 10. februára (TASR) - Miera nezamestnanosti vo Francúzsku vo štvrtom kvartáli vlaňajška stúpla. Francúzsky štatistický úrad INSEE v utorok uviedol, že sa vyšplhala na 7,9 % z úrovne 7,7 % v predchádzajúcom štvrťroku. Medziročne vzrástla o 0,6 percentuálneho bodu (p. b). TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Nezamestnanosť v krajine počas októbra až decembra bola najvyššia od tretieho štvrťroka 2021. Nenaplnili sa očakávania trhu, že sa posilní menej výrazne, a to o 7,8 %. Stále je však podstatne nižšia v porovnaní s kulmináciou vo výške 10,5 % v druhom kvartáli roku 2015.
Počet Francúzov bez práce v záverečných troch mesiacoch minulého roka sa zvýšil o 56.000 na 2,5 milióna. Nezamestnanosť žien klesla o 0,1 p. b. na 7,6 %, ale nezamestnanosť mužov vzrástla o 0,4 p. b. na 8,1 %. Nezamestnanosť mládeže vo veku 15 až 24 rokov sa prudko zvýšila o 2,4 p. b. na 21,5 %.
Nezamestnanosť v krajine počas októbra až decembra bola najvyššia od tretieho štvrťroka 2021. Nenaplnili sa očakávania trhu, že sa posilní menej výrazne, a to o 7,8 %. Stále je však podstatne nižšia v porovnaní s kulmináciou vo výške 10,5 % v druhom kvartáli roku 2015.
Počet Francúzov bez práce v záverečných troch mesiacoch minulého roka sa zvýšil o 56.000 na 2,5 milióna. Nezamestnanosť žien klesla o 0,1 p. b. na 7,6 %, ale nezamestnanosť mužov vzrástla o 0,4 p. b. na 8,1 %. Nezamestnanosť mládeže vo veku 15 až 24 rokov sa prudko zvýšila o 2,4 p. b. na 21,5 %.