< sekcia Ekonomika
Francúzska priemyselná produkcia v novembri mierne klesla
Priemyselná produkcia v novembri medzimesačne klesla o 0,1 % po októbrovom zvýšení o 0,2 %, uviedol francúzsky štatistický úrad INSEE. Analytici počítali s -0,2 %.
Autor TASR
Paríž 9. januára (TASR) - Francúzska priemyselná produkcia v novembri 2025 mierne klesla. Spracovateľský priemysel sa však po októbrovom poklese zotavil. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.
Priemyselná produkcia v novembri medzimesačne klesla o 0,1 % po októbrovom zvýšení o 0,2 %, uviedol francúzsky štatistický úrad INSEE. Analytici počítali s -0,2 %.
Spracovateľský sektor sa v novembri zotavil a jeho produkcia vzrástla o 0,3 % po októbrovom poklese o 0,1 %. K oživeniu prispela najmä výroba dopravných zariadení, ktorá stúpla o 2,6 %.
Produkcia v oblasti ťažby a dobývania, dodávok energií a vody sa v novembri znížila o 1,9 %, čím vykompenzovala rovnaký 1,9-percentný nárast v októbri. Stavebná produkcia pokračovala v negatívnom trende, keď sa znížila o 1 % po -0,7 % v októbri.
Priemyselná produkcia v novembri medzimesačne klesla o 0,1 % po októbrovom zvýšení o 0,2 %, uviedol francúzsky štatistický úrad INSEE. Analytici počítali s -0,2 %.
Spracovateľský sektor sa v novembri zotavil a jeho produkcia vzrástla o 0,3 % po októbrovom poklese o 0,1 %. K oživeniu prispela najmä výroba dopravných zariadení, ktorá stúpla o 2,6 %.
Produkcia v oblasti ťažby a dobývania, dodávok energií a vody sa v novembri znížila o 1,9 %, čím vykompenzovala rovnaký 1,9-percentný nárast v októbri. Stavebná produkcia pokračovala v negatívnom trende, keď sa znížila o 1 % po -0,7 % v októbri.