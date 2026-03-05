< sekcia Ekonomika
Francúzska priemyselná výroba sa v januári posilnila
Autor TASR
Paríž 5. marca (TASR) - Priemyselná produkcia vo Francúzsku sa v januári v súlade s očakávaniami medzimesačne zvýšila o 0,5 %. Zotavila sa tak z decembrového poklesu, ktorý bol na úrovni 0,5 %. Ukázali to údaje, ktoré vo štvrtok zverejnil štatistický úrad krajiny INSEE. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Januárová výroba francúzskeho spracovateľského priemyslu sa zvýšila o 0,6 % po poklese o 0,7 % v predchádzajúcom mesiaci. Pomohol tomu výlučne prudký rast výroby dopravných prostriedkov, ktorá stúpla o 9,9 % po oslabení o 12,8 % v predchádzajúcom mesiaci. V ostatných oblastiach produkcia klesla. Oslabila sa hlavne výroba potravinárskych produktov a nápojov o 0,8 %, koksu a rafinovaných ropných produktov o 3,4 % a počítačových, elektronických a optických výrobkov o 0,5 %.
Výroba v segmente ťažby a dobývania a v oblasti energetiky a dodávok vody sa v januári medzimesačne nezmenila. Stavebná produkcia sa zmenšila o 1,4 %.
V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka sa celková priemyselná výroba vo Francúzsku zvýšila o 1,9 %.
