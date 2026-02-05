< sekcia Ekonomika
Francúzska priemyselná výroba v decembri medzimesačne nečakane klesla
Hlavným dôvodom poklesu bolo oslabenie výroby dopravných zariadení.
Autor TASR
Paríž 5. februára (TASR) - Francúzska priemyselná produkcia vlani v decembri medzimesačne neočakávane klesla. Hlavným dôvodom poklesu bolo oslabenie výroby dopravných zariadení, uviedol vo štvrtok štatistický úrad krajiny INSEE. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Priemyselná produkcia medzimesačne klesla o 0,7 % po tom, ako sa v novembri o 0,1 % zvýšila. Trh predpokladal, že výroba francúzskeho priemyselného sektora v decembri o 0,2 % vzrastie. Výroba dopravných zariadení klesla o 9,9 % a produkcia koksu a rafinovaných ropných produktov sa oslabila o 0,9 %. Produkcia v segmente „ostatných spracovateľských odvetví“ však stúpla o 1 % a výroba potravín a nápojov sa posilnila o 1,4 %. V oblasti ťažby a dobývania, energetiky a zásobovania vodou produkcia klesla o 0,2 %.
„Decembrový pokles je spôsobený výlučne výrobou dopravných zariadení a nespochybňuje zlepšujúce sa vyhliadky francúzskeho priemyslu,“ uviedla ekonómka banky ING Charlotte de Montpellierová. V porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka francúzsky priemyselný sektor v decembri vzrástol o 1,8 %.
